Футбол. Белорусские клубы проведут матчи второго круга квалификации еврокубков

26 июля белорусские футбольные клубы проведут стартовые поединки второго раунда квалификации еврокубковых турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш представитель в Лиге чемпионов борисовский БАТЭ сыграет против чемпиона Кипра «Ариса», который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский. Начало противостояния в 20:00 по белорусскому времени. В первом квалификационном раунде борисовчане победили по сумме двух встреч албанский «Партизани» – 3:1.

Кирилл Альшевский, главный тренер БАТЭ:

Не знаю, как мы сыграем эти две игры, но надеюсь, что футболисты продемонстрируют свои лучшие качества. Это либо будет начало, либо послужит каким-то фундаментом в дальнейшем. Наверное, «Арис» – фаворит. Во-первых, они одну игру играют точно дома. А мы точно две – на выезде.