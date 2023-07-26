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Футбол. Белорусские клубы проведут матчи второго круга квалификации еврокубков

26 июля 2023 14:28
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26 июля белорусские футбольные клубы проведут стартовые поединки второго раунда квалификации еврокубковых турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Белорусские клубы проведут матчи второго круга квалификации еврокубков-1

Наш представитель в Лиге чемпионов борисовский БАТЭ сыграет против чемпиона Кипра «Ариса», который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский. Начало противостояния в 20:00 по белорусскому времени. В первом квалификационном раунде борисовчане победили по сумме двух встреч албанский «Партизани» – 3:1.

Футбол. Белорусские клубы проведут матчи второго круга квалификации еврокубков-4

Кирилл Альшевский, главный тренер БАТЭ:
Не знаю, как мы сыграем эти две игры, но надеюсь, что футболисты продемонстрируют свои лучшие качества. Это либо будет начало, либо послужит каким-то фундаментом в дальнейшем. Наверное, «Арис» – фаворит. Во-первых, они одну игру играют точно дома. А мы точно две – на выезде.

Футбол. Белорусские клубы проведут матчи второго круга квалификации еврокубков-7

А в 21:00 на поле выйдет гродненский «Неман», который в квалификации Лиги конференций встретится с мальтийским клубом «Бальцан». На старте турнира гродненская дружина оказалась сильнее «Вадуца» из Лихтенштейна – 3:2. Поединок пройдет в венгерском Дьере.

# Футбол # Кирилл Альшевский # Алексей Шпилевский # Фотофакт

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