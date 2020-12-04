Прямой эфир

«Все хотят стабильности и спокойствия». Белорусские спортсмены о том, почему для них важно подписаться в открытом письме

04 декабря 2020 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Открытое обращение белорусской спортивной общественности можно подписать онлайн. На специальной платформе поддержать инициативу во имя созидания и мира может каждый сотрудник спортивной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Барауля об открытом письме белорусских спортсменов: «Труды и старания не должны пропасть»

«Все хотят стабильности и спокойствия». Белорусские спортсмены о том, почему для них важно подписаться в открытом письме-1

Накануне к открытому обращению к Международному олимпийскому комитету присоединились несколько тысяч белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств. Все они единодушны в том, что спорт должен оставаться вне политики. А их главная задача – побеждать на спортивных аренах, а не выступать с политическими лозунгами. И уж тем более отстаивать право выступать под национальным флагом.

«Все хотят стабильности и спокойствия». Белорусские спортсмены о том, почему для них важно подписаться в открытом письме-4

Анна Канюк, призер Паралимпиады:
Мы все спортсмены стараемся хорошо выступать, достойно представлять нашу страну. Мы за спорт вне политики.

«Все хотят стабильности и спокойствия». Белорусские спортсмены о том, почему для них важно подписаться в открытом письме-7

Ядвига Скоробогатая, чемпионка Паралимпийских игр:
Когда звучит гимн, сразу наворачиваются слезы. Когда ты выступаешь и занимаешь какие-то места – гордость за свою Беларусь.

«Все хотят стабильности и спокойствия». Белорусские спортсмены о том, почему для них важно подписаться в открытом письме-10

Наталья Шавель, призер Паралимпиады:
Все хотят, естественно, мира. Все хотят заниматься, тренироваться и выступать. Все хотят стабильности и спокойствия.

«Все хотят стабильности и спокойствия». Белорусские спортсмены о том, почему для них важно подписаться в открытом письме-13

Напомним, письмо от белорусских спортсменов стало своеобразным ответом участникам деструктивных структур, которые призывают лишить НОК Беларуси признания в международном олимпийском движении.

Читайте также:

Александр Масейков: «Каждый человек, который выступает на Олимпийских играх, хочет выступать под флагом своей страны»

Мнение Александра Медведя по поводу открытого письма спортсменов Беларуси

Курочкина, Провалинская-Корольчик и Булыгин. Что говорят белорусские спортсмены, которые первыми подписали открытое письмо?

# Белорусские спортсмены # Анна Канюк # Ядвига Скоробогатая # Наталья Шавель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны четыре матча. Вот результаты
03 декабря 2020 21:07

В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны четыре матча. Вот результаты

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло ЦСКА
03 декабря 2020 21:01

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло ЦСКА

«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?
03 декабря 2020 20:03

«В будущем может представлять нас на международной арене». Как проходит чемпионат по художественной гимнастике в Минске?