«Все хотят стабильности и спокойствия». Белорусские спортсмены о том, почему для них важно подписаться в открытом письме

Новости Беларуси. Открытое обращение белорусской спортивной общественности можно подписать онлайн. На специальной платформе поддержать инициативу во имя созидания и мира может каждый сотрудник спортивной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Барауля об открытом письме белорусских спортсменов: «Труды и старания не должны пропасть»

Накануне к открытому обращению к Международному олимпийскому комитету присоединились несколько тысяч белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств. Все они единодушны в том, что спорт должен оставаться вне политики. А их главная задача – побеждать на спортивных аренах, а не выступать с политическими лозунгами. И уж тем более отстаивать право выступать под национальным флагом.

Анна Канюк, призер Паралимпиады:

Мы – все спортсмены – стараемся хорошо выступать, достойно представлять нашу страну. Мы за спорт вне политики.

Ядвига Скоробогатая, чемпионка Паралимпийских игр:

Когда звучит гимн, сразу наворачиваются слезы. Когда ты выступаешь и занимаешь какие-то места – гордость за свою Беларусь.