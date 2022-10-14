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«Все девчонки заряжены». В Минске стартовал чемпионат Беларуси по художественной гимнастике

14 октября 2022 19:51
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Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по художественной гимнастике. Данный старт открытый. Конкуренцию нашим грациям составляют представительницы России. Всего участие принимают 150 гимнасток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Все девчонки заряжены». В Минске стартовал чемпионат Беларуси по художественной гимнастике-1

В первый соревновательный день состоялись квалификации в многоборье. Выявляли лучших в трех возрастных категориях. Но основное внимание, безусловно, было приковано к самой старшей группе, в который выступали звезды белорусской и мировой художественной гимнастики, такие как Алина Горносько и Анастасия Салос.

«Все девчонки заряжены». В Минске стартовал чемпионат Беларуси по художественной гимнастике-4

Любовь Черкашина, главный судья соревнований:
Первый день всегда достаточно напряженный, неважно, в каких соревнованиях. Я вижу, что все девчонки заряжены и заряжены по-хорошему на борьбу. Особенно это можно было заметить в последнем потоке, где соревновались мастера. Были сегодня и хорошие выступления, были и средние, и плохие. Это спорт, все бывает. И за ковер бегали, тем не менее именно лидерам сборной удалось показать высокий класс.

«Все девчонки заряжены». В Минске стартовал чемпионат Беларуси по художественной гимнастике-7

Обладатели медалей в многоборье станут известны 15 октября. А все победители и призеры определятся в воскресенье, 16 октября.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Анастасия Салос # Любовь Черкашина # Фотофакт

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