Волейбольная «Минчанка» готовится к игре против саратовского «Протона»

Волейбольная «Минчанка» проводит тренировки перед очередным матчем в рамках Суперлиги. На этот раз во втором домашнем поединке белоруски сыграют против саратовского «Протона», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сезон для столичных спортсменок стартовал не лучшим образом. Первые две встречи девушки проиграли. Но в предыдущей дуэли им удалось завоевать важную викторию в упорной борьбе против «Тулицы» – 3:2. Такой результат придал команде необходимый импульс. А сами волейболистки настроены только на победу. Тем более что к субботней игре подойдем в оптимальном составе. Под вопросом только капитан команды. Татьяна Маркевич приболела и пока неизвестно, сможет ли она сыграть.

Сергей Юркин, главный тренер ВК «Минчанка»:

Игра есть игра, у меня задача – выиграть любую игру, независимо от того, кто на той стороне стоит. У каждой команды есть свои нюансы в игре, и это зависит от комплектования команды, от игроков, от их уровня мастерства. Соответственно мы тоже стараемся создать игровую ситуацию в тренировочном процессе, чтобы подготовиться, исходя из наших нюансов.

Ксения Лебедкина, игрок ВК «Минчанка»:

Всегда настраиваемся как можно лучше, хотим результат и надеемся, что после игры в Туле у нас будет какой-то моральный подъем, потому что после проигрышей тяжело все сначала начинать. Так что, думаю, все будет полегче в эмоциональном плане. И будем стараться брать.