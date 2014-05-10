Все будет хоккей! Чемпионат, которого ждали в Минске пять лет, стартовал

Отличной рекламой стране станет чемпионат мира по хоккею в Беларуси. И уже фактически стал, он уже идет. Десятки тысяч болельщиков приехали в Минск. Репортажи журналистов разлетаются по миру, фотографии с геолокацией в Минске заполнили социальные сети.

Участники чемпионата мира по хоккею начали прилетать в Минск за несколько дней. Многие из них в Беларуси впервые, поэтому на тренировках изучали лед минских арен, в перерывах – столичные улицы.

Марко Инсам, игрок сборной Италии по хоккею:

Все выглядит прекрасно. Первые впечатления хорошие. Я знаю, что в Беларуси хоккей на очень высоком уровне. Так что мы ждем хорошей организации.

Джимми Хэйс, игрок сборной США по хоккею:

Не ожидал, что у вас такие высокие здания, все строится, все красиво. Очень понравилась арена. Она огромная и просто великолепная. Здесь особая атмосфера.

9 мая для нашей страны – сразу двойной праздник. Во первых, День Победы. Без этого великого подвига не было бы и большой спортивной победы. В 2009 году Беларусь выиграла право проведения чемпионата мира по хоккею.

Этого великого события ждали пять лет. А на исторический матч Беларусь – США билеты были распроданы задолго до старта планетарного первенства.

Тысячи человек у «Минск-Арены», миллионы следят за историческим событием у экранов телевизоров. Для всей страны это настоящий праздник.

Лед «Минск-Арены» организаторы превратили в огромный экран: на нем белорусская природа, достопримечательности и хоккейная тематика. На арене презентовали и все команды участницы турнира.

Обращаясь к многомиллионной аудитории, президент Беларуси подчеркнет: чемпионат мира стал крупнейшим национальным проектом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы шли к этому событию пять лет. Чемпионат стал поистине крупнейшим национальным проектом. В его подготовке и реализации активно участвовала вся наша страна. Мы искренне рады выпавшей чести принять у себя этот турнир и подарить любителям хоккея чудесный праздник. Сделано все, чтобы чемпионат мира в Минске стал ярким, запоминающимся и лучшим в мире.

В составах сильнейших хоккейных команд мира к нам приехали игроки, являющиеся легендами и звездами мировой величины.

Я желаю всем вам здоровья, счастья, ярких впечатлений от чемпионата, а хоккейным командам – удачных и результативных матчей. У нас сегодня особый день – День Победы. В той жестокой войне мы с Соединенными Штатами Америки были по одну сторону баррикад. Мы вместе боролись против коричневой чумы, против нацизма. А сегодня на этом клочке льда нас будет разделять эта красная линия. И дай Бог, чтобы в нашей жизни мы только в спорте были лицом к лицу и по разные стороны баррикад. Успехов вам!

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, выступая на открытии турнира, свою речь произнес на русском языке.

Кстати, на прошлом чемпионате, который проходил в Хельсинки, руководитель Федерации говорил на финском.

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:

Добрый вечер, Беларусь! Уважаемый господин президент! Дорогие друзья и подруги! Сегодня я очень рад быть в Беларуси. Я желаю всем удачи и успехов. От лица Международной федерации хоккея я объявляю чемпионат мира по хоккею в 2014 году в Минске открытым!

Перед игрой сборной Беларуси с командой США Александр Лукашенко зашел в раздевалку к белорусским хоккеистам. Президент пожелал им успехов в турнире.

Александр Лукашенко:

Мы от вас не требуем прыгнуть выше головы. Не надо. Сыграйте в свою игру. Не страшно, если команда проигрывает. Если команда безвольная, опустила руки – вот что обидно. Ни в коем случае не опускайте руки, боритесь до конца, какой бы ни был счет. Сыграйте так, как вы умеете. Может, чуть-чуть лучше, потому что это чемпионат мира. И в вашей жизни, наверное, ни у кого уже такого домашнего чемпионата не будет. Ваши родные, близкие, друзья пришли на вас посмотреть, и вы должны показать свою игру. Вот и все.

И вот она – главная интрига – матч сборных Беларуси и США. Перед началом поединка прогнозов было немало. Эксперты утверждали: состав «звездно-полосатых» слишком молод (16 хоккеистов в возрасте до 25 лет). Однако отбить атаку, как бы того ни хотели без малого 14 тысяч зрителей «Минск-Арены», у белорусов не вышло: счет 1:6

Андрей Степанов, игрок сборной Беларуси по хоккею:

Где-то не повезло немножко. Не скажу, что мы играли намного слабее. Мне кажется, счет даже не отражает то, что было на площадке. Поэтому будем разбираться. Опять подвела дисциплина, о которой мы так долго говорили.

Предварял матч открытия не менее интересный поединок – Россия – Швейцария. Последние приехали на чемпионат с серьезным арсеналом: 11 игроков из олимпийской команды.

Однако старт чемпионата стал точной копией Олимпиады для российской дружины, где уже на первой минуте точность проявил Сергей Плотников. На этот раз именно его шайба стала первой на чемпионате мира по хоккею.

Сергей Плотников, игрок сборной России по хоккею:

Удачно начали с первой смены прессинговать. Хорошо, что забили сразу, не пришлось нервничать. Игра пошла изначально, мы просто ее не отпускали.

Очень понравилось, бешенная поддержка, как будто мы находимся в России. Очень приятно. Спасибо всем.

Я не в первый раз на этой арене, но арена очень хорошая, можно сказать, мирового класса. Очень много мест, так что все здорово.

Тем временем на «Чижовка-Арене» настоящая сенсация. Сборная Франции разгромила триумфаторов сочинской олимпиады – Канаду. После серии буллитов счет 3:2. Тем не менее, заокеанская команда в фаворитах турнира.

Еще один претендент на победу, по мнению специалистов, – команда Швеции – действующие чемпионы мира.

Не списывают со счетов и Россию. Кстати, с учетом побед сборной СССР, чемпионский титул страна завоевывала рекордные 26 раз.

И пока хоккеисты сражаются за титулы, а букмекеры и эксперты делают прогнозы, очевидно одно: белорусским и не только любителям хоккея в ближайшие две недели скучно не будет.