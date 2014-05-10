0:3. Дания-Швеция 10 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Дания-Швеция» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»!

Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

До начала матча Швеция - Дания остается 5 минут. Команды готовятся выйти на лед!

До начала матча остались считанные секунды! Традиционное приветствие.

Матч Швеция - Дания стартовал!!!

Патрик Голбрайт защищает ворота сборной Дании, Андерс Нильссон на последнем рубеже сборной Швеции.

Прошла атака у датчан два в два, бросок Поульсена точным сходу не получился.

Грубая ошибка датчан в обороне! Посмотрели судьи повтор и убедились, что взятия ворот не состоялось.

Кристенсен атакует с ползоны! Ох, что творит Дания!

Ахнелёв подключился в атаку, получил отличный пас на ворота от Класена, но перебросить щиток Голбрайта не удалось.

Очередная потасовка, а счет по-прежнему не открыт

Шведы позволяют сопернику создавать моменты у своих ворот, так что пока игра в целом равная.

Затяжная позиционная атака сборной Дании остается без атаки ворот. Ох, и пассивно же шведы ведут себя в своих владениях.

Голбрайт справляется с кистевым щелчком от круга вбрасывания, помогла же все-таки ловушка вратарю.

ГООООЛ!!!!! И Швеция открывает счет!!!!!

Бэклунд принес своей команде первый гол!!! 1:0 в пользу Швеции.

Наверняка, датчане понимали, что удерживать счет вничью будет сложно, так что пропущенная шайба вряд ли спутала им карты.

Прошла передача из-за ворот на Аксельссона, небольшая пауза и бросок низом заблокирован защитником!

Щитки Голбрайта плотно прижаты ко льду и не позволили совершить шведскому форварду задуманное.

Класен после диагонального паса в касание зарядил - успел кипер переместиться и зафиксировать шайбу.

ГООООЛ!!! Сборная Швеции в хорошей форме! 2:0 и снова благодаря Бэклунду!!!

Быстро пролетел первый период! По итогу: одно удаление и 2:0 в пользу Швеции! А теперь все на перерыв!!!

Итак, второй период!!! Посмотрим, как Дания проявит себя после перерыва!

Дания играет в большинстве.

В полном составе и шведы. Не смогли датчане создать даже один момент у ворот Нильссона.

Вновь смотрится игра ровно, но это только до тех пор, пока шведская команда не прибавляет в скорости!!

Лассен от души приложился от синей линии, нет - застревает шайба в коньках игроков перед воротами.

Густав в одиночку совершил рейд к воротам, но сразу два защитника ему противостояли и рассчитывать тут уже не на что.

Датчане стали больше бросать, но маловато, до вратаря доходит либо мимо, либо блокировка.

Франссон долго целился, кистевой бросок, который в итоге получился в сторону от ворот.

Яльмарссон залез за рамки правил - две минуты штрафа шведскому игроку!!!

Стаал мог забить после небольшой неразберихи на пятаке, но направил шайбу прямо во вратаря, а угол-то был открыт!

Вновь сборная Дании оставляет соперника без наказания за грубость. Игра в равных составах.

Защитник Дании Стефан Лассен получает 2 минуты штрафа!

Вроде бы всё правильно делал Линдсрём, убрав защитника на паузе, но вот пробить вратаря с хорошей позиции так и не смог.

Теперь шведы поиграют в большинстве.

Довольно неплохо шведы провели эти две минуты численного перевеса, но огорчить соперника всё-таки не смогли.

Шёгрен из средней зоны разогнался, легко прошел защитника, оказался перед вратарем, ииии, увы, шайба прошла выше ворот.

Лундквисту не позволили на пятаке подставить клюшку под наброс, ушла шайба за ворота и датчане отбили атаку соперника.

Бьоркстранду оставили шайбу под бросок, немного датчанин улучшил себе позицию и проверил Нильссона - тот не подвел.

19 : 13 - статистика бросков к этой минуте в пользу сборной Швеции.

Не увидели мы шайб, заброшенных в этом периоде! Счет по-прежнему 2:0 в пользу Швеции! А пока перерыв!

Начался заключительный период матча, порадует ли сборная Дании своих болельщиков хотя бы одной шайбой? Что ж, посмотрим!

У Эрикссона была возможность запротоколировать свою фамилию в списке заброшенных шайб, но с пятачка не пробил вратаря.

Голбрайт довольно просто справляется с броском Шёгрен со входа в зону, но увы, без шансов на добивание.

Мёллер с сопротивлением нанес бросок, но для датского стража ворот это не стало неожиданностью.

Шведы в зоне атаки, но обострять не спешат, ох и напряженная борьба за шайбу!!!

Довольно умело сборная Дании справилась с прессингом соперника, помог в этом быстрый и точный перепас.

Нильссон откровенно заскучал, вот только сейчас его подключили к игре

ГОООЛ!!! Швеция забивает третью шайбу!!! Густав Никвист автор третьей шайбы для своей сборной!!!

Очередную волну подымают болельщики!

Удаление у сборной Дании, за атаку соперника не владеющего шайбой.

Выходит шайба в среднюю зону после неточной передачи, шведы не напористы, всё очень спокойно.

5 минут с небольшим до конца встречи, шансов отыграться у Дании все меньше.

Тим Эриксон получает 2 минуты штрафа, за атаку соперника не владеющего шайбой!

Из одной зоны в другую ходит шайба, потери и вратари остаются без внимания, увы.

И все же создали датчане момент, Нильссон щитками сыграл надежно и шайба отправлена к борту после броска Грина.

Ну, никак не идет у датчан большинство, уж, довольно мастерски играет соперник.

Формат на льду уже 5 на 5, идут последние минуты встречи.

Плечом шведский голкипер отразил шайбу. Решили действующие чемпионы мира взять тайм-аут.

СИРЕНА! Ликуют болельщики сборной Швеции!!!

Матч Швеция - Дания завершился со счетом 3:0! Брависсимо, Швеция!!!