Чемпионат мира по хоккею в Минске. Что увезут из столицы Беларуси разрисованные туристы?

Президент Лукашенко на церемонии открытия назвал чемпионат мира в Беларуси крупнейшим национальным проектом. Но это еще и крупнейший праздник, и такого оживления на улицах Минска не было еще, пожалуй, никогда. Приехали в Беларусь простые люди по билетам вместо визы, а не только хоккейные звезды, и многие, кстати говоря, открыли для себя новую звезду под названием Беларусь.

Первые гости мирового хоккейного первенства – в студенческой деревне. Это наверняка одни из самых ярых швейцарских фанатов. Из автобуса выходят уже в полной боевой экипировке.

Пока идет оформление документов, знакомимся с ребятами поближе. Марсел, например, в рабочее время полицейский, а в свободное – заядлый хоккейный болельщик.

Марсел Бруин (Швейцария):

Комната отличная. Условия нас полностью устраивают. А еще чувствуется, что нам здесь рады. Люди приветливые. Мы надеемся, что увезем из Беларуси незабываемые впечатления.

Всего, прогнозируют организаторы, чемпионат мира в Минске соберет более 20 тысяч болельщиков. Туристов и хоккейных фанатов встречают три большие зоны гостеприимства: у Дворца спорта, возле Минского ледового дворца и в студенческой деревне.

Здесь фанаты следят за матчами, отдыхают. Вот, к примеру, словацкие болельщики увлеклись происходящим на сцене.

Иманс Рудевич (Латвия):

Мы приехали, не знали куда идти. Какой-то мужчина сказал, что недалеко работает, провел, показал, где фан-зона. Вообще, классно здесь.

Мартин Пекарик (Словакия):

Мы недавно прилетели и сразу решили выйти в город. И даже не ожидали: повсюду гуляния, праздник, люди улыбаются.

За тем, чтобы туристы не заблудились и чувствовали себя как дома, следят волонтеры. Их на чемпионате работает более тысячи. У информационных стендов в свободном доступе карты, расписание общественного транспорта.

Ольга Уляй, волонтер:

В старости можно вспомнить, что я работала на чемпионате, будет что внукам рассказать. Общение, разговор с иностранцами полезен и для себя, и для будущей работы.

С белорусскими народными обрядами туристов знакомят у Дворца спорта. На память о Синеокой – сувениры с национальным колоритом.

Кстати, искусство спортивное и в искусстве художественном. Мировое хоккейное первенство теперь увековечено на полотне. Белорусский Сальвадор Дали – Виктор Ольшевский – представляет свое видение чемпионата. 3 хоккеиста в образе непобедимых рыцарей возвышаются на пьедестале.

Не менее оригинальная задумка второго холста. На ледовой площадке – минский главпочтамт. Отсюда на колеснице отправляется вестник, чтобы сообщить миру о предстоящем спортивном поединке.

Виктор Ольшевский, художник:

Почему меня поражает этот вид спорта? В нем есть очень много эмоций, интеллекта, силы духа. Здесь связь с историческими событиями. Я всегда хоккей сравниваю с рыцарскими боями.

Именно их глазами весь мир увидит минский чемпионат мира по хоккею.

О самых незабываемых моментах уже рассказывают около полутысячи журналистов. Большинство представителей СМИ разместились в гостинице в самом центре Минска.

Вот, к примеру, белорусские пейзажи уже в объективе камеры финской съемочной группы.

Тему Джордбера, журналист (Финляндия):

Первые впечатления о Беларуси очень хорошие. Минск – приятный, вполне европейский городок. Плюс нас очень порадовала организация, учтены все мелочи. Работается комфортно.

Внимание иностранцев приковал к себе и официальный оракул хоккейного форума. В своей резиденции – в Минском центре океанографии – королевский краб Петрович предсказывает исход первых матчей. Каким флагом вверх морской экстрасенс кладет шайбу на дно аквариума, та сборная и победит.

Мартин Абрахамссон, бизнесмен (Швеция):

Я полностью доверяю вашему крабу. Вполне возможно, что он сможет предсказывать еще лучше, чем спортивные комментаторы. Сам собираюсь придти на несколько матчей, вот заодно и проверю способности Петровича.

Кстати, краб Петрович уже не одинок. У него появилась подружка. Имя красавице еще не придумали, но пока по-домашнему называют Петровна.

В своем первом предсказании победу Петрович отдал канадцам и россиянам. Как выяснилось, морской оракул практически не ошибся. Россияне действительно обыграли швейцарцев, а вот канадцы все же уступили французам.

Но и проигрывать нужно на позитиве. Уже знакомый нам Марсел после проигрыша своей сборной даже не думает падать духом.

Маркис Фелберг (Швейцария):

Атмосфера супер! Хорошо, что впереди у нас еще 5 дней. Но мы еще обязательно вернемся в Беларусь!

Анна Баснева (Россия):

Прекрасный город Минск. Восхищает своей широтой, чистотой, добротой людей.

Эбби Джексон (США):

Беларусь – классная страна. Моя мама отсюда, поэтому я болею и за США, и за Беларусь.

Александр Никитенко (Казахстан):

К сожалению, наша сборная нечасто пробивается на такие мировые форумы, поэтому, конечно, нельзя было упустить такую возможность, тем более прекрасная страна. То есть у нас с вами Единый таможенный союз.

Большой хоккей собрал тысячи людей из разных уголков мира. Кажется, Минск еще не слышал такого интернационального многоголосия. Впереди 2 недели спортивного турнира, который под знаком BY уже вошел в историю.