ВРЗ разгромил «Охрану-Динамо» на ЧБ по мини-футболу и вышел в полуфинал

Если говорить об игре, то она выдалась богатой на голы и красивые комбинации. Явного преимущества не было ни у одной из команд. Однако гости были точнее в финальной фазе атаки, что позволило им повести с преимуществом в три мяча. И когда казалось, что шансов на спасение у бело-голубых уже нет, им удалось забить два гола и сократить отставание до минимума. Минчане ринулись на финальный штурм, но подопечным Яновского удалось отстоять такую важную выездную победу и пройти дальше. А вот «Столица» своего оппонента разгромила повторно.