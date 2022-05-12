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ВРЗ разгромил «Охрану-Динамо» на ЧБ по мини-футболу и вышел в полуфинал

12 мая 2022 12:50
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Новости Беларуси. ВРЗ и «Столица» вышли в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу. Первым в квартет сильнейших попал гомельский клуб. Он прошел «Охрану-Динамо» со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ВРЗ разгромил «Охрану-Динамо» на ЧБ по мини-футболу и вышел в полуфинал-1

Если говорить об игре, то она выдалась богатой на голы и красивые комбинации. Явного преимущества не было ни у одной из команд. Однако гости были точнее в финальной фазе атаки, что позволило им повести с преимуществом в три мяча. И когда казалось, что шансов на спасение у бело-голубых уже нет, им удалось забить два гола и сократить отставание до минимума. Минчане ринулись на финальный штурм, но подопечным Яновского удалось отстоять такую важную выездную победу и пройти дальше. А вот «Столица» своего оппонента разгромила повторно.

ВРЗ разгромил «Охрану-Динамо» на ЧБ по мини-футболу и вышел в полуфинал-4

12 мая определятся еще два полуфиналиста. Действующий чемпион «Витэн» находится на грани вылета.

# Футбол Беларуси # Анатолий Яновский # Фотофакт

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