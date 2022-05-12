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Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме. Саснович проиграла Бадосе

12 мая 2022 12:47
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Арина Соболенко в четвертьфинале крупного теннисного турнира категории 1000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/8 белорусская прима не испытала никаких проблем в противостоянии с американкой Джесикой Пегулой. Несмотря на то, что соперниц в мировом рейтинге разделяют всего три строки, упорного противостояния не было.

Наша спортсменка сходу завладела инициативой и прочно удерживала ее в руках. В первом сете Соболенко отдала визави всего один гейм – 6:1. По схожему сценарию развивалась и вторая партия. Белоруска полностью доминировала на корте, что и отобразилось на табло. Таким образом, Соболенко первой из наших попала в четвертьфинал.

Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме. Саснович проиграла Бадосе-1

Затем на корт выйдет вторая наша представительница. Виктория Азаренко поспорит за попадание в восьмерку сильнейших с первой ракеткой мира Игой Швентек. Пока игры с топовыми теннисистками складываются для белорусок неудачно. Подтверждением этих слов может служить результат матча между Александрой Саснович и Паулой Бадосой. Третья ракетка мира без особых проблем одолела нашу землячку – 6:2, 6:1 – и прошла дальше. Для победы испанке понадобился 1 час 18 минут.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Паула Бадоса # Джессика Пегула # Ига Швёнтек # Фотофакт

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