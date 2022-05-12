Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме. Саснович проиграла Бадосе

Арина Соболенко в четвертьфинале крупного теннисного турнира категории 1000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/8 белорусская прима не испытала никаких проблем в противостоянии с американкой Джесикой Пегулой. Несмотря на то, что соперниц в мировом рейтинге разделяют всего три строки, упорного противостояния не было.

Наша спортсменка сходу завладела инициативой и прочно удерживала ее в руках. В первом сете Соболенко отдала визави всего один гейм – 6:1. По схожему сценарию развивалась и вторая партия. Белоруска полностью доминировала на корте, что и отобразилось на табло. Таким образом, Соболенко первой из наших попала в четвертьфинал.