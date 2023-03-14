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ВРЗ обыграл «Столицу» в матче ЧБ по мини-футболу

14 марта 2023 11:42
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ВРЗ обыграл «Столицу» в центральном матче 16-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ВРЗ обыграл «Столицу» в матче ЧБ по мини-футболу-1

Данная виктория позволила гомельчанам подняться на первое место в таблице. Битва фаворитов выдалась достойной. Первый гол случился очень быстро, на шестой минуте отличился Шимановский. На старте второго отрезка буквально на 19-й секунде Исламов восстановил равновесие. На 29-й голкипер «Столицы» поразил свои же ворота. А точку на 31-й поставил Селюк. 3:1 – победа за ВРЗ.

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# Мини-футбол # Ильнур Исламов # Дмитрий Шимановский # Владислав Селюк # Фотофакт

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