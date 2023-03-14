Гандбол. Белорусы вошли в символическую сборную СЕХА-лиги

СЕХА-лига представила символическую сборную четвертьфинальной стадии. В число лучших в дивизионе «Восток» попали и четверо белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Двое из них представляют столичный клуб СКА. Это Евгений Никанович и Владислав Кривенко. Сергей Журов из Гомеля назван лучшим разыгрывающим, а Николай Алехин взял титул сильнейшего полусреднего.