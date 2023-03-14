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Гандбол. Белорусы вошли в символическую сборную СЕХА-лиги

14 марта 2023 11:40
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СЕХА-лига представила символическую сборную четвертьфинальной стадии. В число лучших в дивизионе «Восток» попали и четверо белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Белорусы вошли в символическую сборную СЕХА-лиги-1

Двое из них представляют столичный клуб СКА. Это Евгений Никанович и Владислав Кривенко. Сергей Журов из Гомеля назван лучшим разыгрывающим, а Николай Алехин взял титул сильнейшего полусреднего.

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# Гандбол # Евгений Никанович # Владислав Кривенко # Николай Алехин # Фотофакт

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