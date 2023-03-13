К отборочным матчам ЧЕ по футболу готовятся 23 белоруса. С кем играем?

Новости Беларуси. Георгий Кондратьев огласил окончательный список игроков, которые продолжат подготовку к квалификационным матчам чемпионата Европы по футболу-2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ростер вошли 23 исполнителя.

Это традиционных: три вратаря, 8 защитников, 9 полузащитников и только трое нападающих. Команда соберется 19 марта. Расписание мартовских дуэлей таково: 25 марта, в субботу, соперничаем с представителями Швейцарии. Играть предстоит в Сербии. Начало матча в 20:00. Затем сборная возьмет курс на Румынию и там сразится с местными футболистами. Дата – 28 марта, вторник. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по минскому времени.