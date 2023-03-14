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Белорусские баскетбольные команды вышли в полуфинал студенческой лиги РЖД

14 марта 2023 10:34
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«Горизонт-2» и молодежная команда «Минск» вышли в полуфинал студенческой лиги РЖД. Первыми в одну вторую шагнули подопечные Натальи Трофимовой, причем сделали это в боевом стиле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские баскетбольные команды вышли в полуфинал студенческой лиги РЖД-1

Большую часть матча белоруски уступали. Но ударно провели концовку, вдвое перебросав конкуренток. В итоге преимущество получилось значительным – 96 на 82. У нас самой результативной стала Полина Костюковец. Она набрала 33 очка. Следом в полуфинал проследовал клуб «Минск». Дружина Ольги Подобед была сильнее команды из Владимира – 72:67. Матчи 1/2 финала пройдут 14 марта.

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# Баскетбол # Ольга Подобед # Наталья Трофимова # Фотофакт

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