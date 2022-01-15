Вряд ли ещё захочет играть в Австралии. Прошёл суд с Новаком Джоковичем

Эпопея с Новаком Джоковичем продолжается. Лидер мирового рейтинга задержан, его виза аннулирована. Он находился в специальном лагере для беженцев, затем был перемещен в отель. Участие в первом «Большом шлеме» под сомнением, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хронология событий следующая: адвокаты, как только узнали о повторном аннулировании визы, вновь пошли в суд. Этот самый суд состоялся. Причем проходил он почти весь день. С перерывами. Сразу стало понятно, что первую ракетку планеты задержат. Вопрос оставался в том, где дожидаться окончательного решения.

Компромисс был найден. Официально это звучит так: по согласованию сторон. В итоге Джокович проведет эту ночь в специальном отеле, но под строгим присмотром полиции. Суд изучил все материалы дела. Заседание возобновится этой ночью по минскому времени. Вероятный исход: 50 на 50. Только вот после всего случившегося серб вряд ли захочет играть в Австралии.