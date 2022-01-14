«Химик» уступил «Локомотиву» в ЧБ Беларуси по хоккею
Новости Беларуси. Три матча состоялись в чемпионате Беларуси по хоккею. И как минимум за одним из них внимательнейшим образом следило «Динамо-Молодечно». Судьба клуба зависела от исхода битвы между «Локомотивом» и «Химиком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Расклад был прост. Если побеждают представители Новополоцка, перед «Динамо» окончательно закрываются двери в плей-офф. Понятно на чьей стороне были симпатии. Только вот виктория нужда была и самому «Химику». Ведь полноценные два очка заметно облегчали бы шансы на завоевание заветной путевки в нокаут-раунд. Ну а «Локо» просто играл. С душой и охотой. Он уже ни на что не претендовал. Но делал свое дело. И очень удачно. По крайней мере на старте.
В первом периоде хозяева отличились дважды. В начале второго забросили еще раз. Затем «Химик» попытался вернуться. Но «железнодорожники» быстро восстановили разницу в три шайбы. Итоговый счет – 5:1 в пользу «Локомотива».
Регулярный сезон завершится в воскресенье, 16 января.