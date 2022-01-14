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Биатлон. Женская сборная Беларуси вошла в топ-5 эстафеты на этапе Кубка мира

14 января 2022 19:29
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по биатлону здорово смотрелась в эстафете на этапе Кубка мира, но старания всей дружины перечеркнула одна провальная стрельба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Женская сборная Беларуси вошла в топ-5 эстафеты на этапе Кубка мира-1

Тренерский штаб отрядил в гонку привычный состав. «Забойщицей» стала Ирина Лещенко. На двух огневых рубежах она ошиблась единожды, но передала эстафету в лидирующей группе. Динара Алимбекова не испортила и вытащила нашу дружину на первое или второе место. Елена Кручинкина прыгнула выше головы, не только сохранив шансы на награды, но и отстрелявшись чисто. Анна Сола бросилась в погоню за лидерами. Но первая же лежка превратилась в сущий кошмар. Два промаха, попадание и снова два промаха.

Биатлон. Женская сборная Беларуси вошла в топ-5 эстафеты на этапе Кубка мира-4

Сделав поправку и совладав с собой, белоруска при помощи дополнительных патронов закрыла оставшиеся мишени. Но штрафного круга было не избежать. Шанса на пьедестал больше не было. Однако Сола собрала всю волю в кулак и бросилась в погоню. В итоге наша дружина финишировала пятой.

15 января состоится мужская эстафета.

# Биатлон # Елена Кручинкина # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Ирина Лещенко # Фотофакт

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