Биатлон. Женская сборная Беларуси вошла в топ-5 эстафеты на этапе Кубка мира

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по биатлону здорово смотрелась в эстафете на этапе Кубка мира, но старания всей дружины перечеркнула одна провальная стрельба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренерский штаб отрядил в гонку привычный состав. «Забойщицей» стала Ирина Лещенко. На двух огневых рубежах она ошиблась единожды, но передала эстафету в лидирующей группе. Динара Алимбекова не испортила и вытащила нашу дружину на первое или второе место. Елена Кручинкина прыгнула выше головы, не только сохранив шансы на награды, но и отстрелявшись чисто. Анна Сола бросилась в погоню за лидерами. Но первая же лежка превратилась в сущий кошмар. Два промаха, попадание и снова два промаха.