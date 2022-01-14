Джоковича собираются депортировать. Власти Австралии повторно аннулировали визу теннисиста

Власти Австралии повторно аннулировали визу Новака Джоковича. Теперь его собираются депортировать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решение принял лично министр иммиграции Алекс Хоук. Правда, повод довольно странный. В официальном сообщении говорится «в связи с общественным запросом». Ожидается, что ночью первую ракетку планеты вновь возьмут под стражу, а затем вышлют из страны.

Накануне прошла жеребьевка стартового в сезоне Большого шлема – Australian Open. И естественно, серб получил первый номер посева. Что делать организаторам – не совсем понятно. Ведь в случае неучастия Джоковича придется перекраивать всю сетку турнира.