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Джоковича собираются депортировать. Власти Австралии повторно аннулировали визу теннисиста

14 января 2022 19:33
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Власти Австралии повторно аннулировали визу Новака Джоковича. Теперь его собираются депортировать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Джоковича собираются депортировать. Власти Австралии повторно аннулировали визу теннисиста-1

Решение принял лично министр иммиграции Алекс Хоук. Правда, повод довольно странный. В официальном сообщении говорится «в связи с общественным запросом». Ожидается, что ночью первую ракетку планеты вновь возьмут под стражу, а затем вышлют из страны.

Джоковича собираются депортировать. Власти Австралии повторно аннулировали визу теннисиста-4

Накануне прошла жеребьевка стартового в сезоне Большого шлема – Australian Open. И естественно, серб получил первый номер посева. Что делать организаторам – не совсем понятно. Ведь в случае неучастия Джоковича придется перекраивать всю сетку турнира.

Джоковича собираются депортировать. Власти Австралии повторно аннулировали визу теннисиста-7

Хронология событий: в начале января спортсмен прибывает в страну. Его тут же арестовывают и аннулируют визу из-за отсутствия прививки от коронавируса, несмотря на имеющийся медицинский отвод. Адвокаты теннисиста подают в суд и выигрывают его. Визу возвращают. И вот – новое аннулирование.

# Теннис # Новак Джокович # Фотофакт

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