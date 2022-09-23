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«Неман» обыграл «Химика» на их поле в национальном хоккейном чемпионате

23 сентября 2022 19:33
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Новости Беларуси. В национальном хоккейном чемпионате состоялись очередные дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Новополоцке «Химик» на домашней арене принимал «Неман». Дела у коллективов в экстралиге в последнее время идут не лучшим образом. И 23 сентября каждый был предельно мотивирован взять заветные баллы. На старте матча счет на табло открыли хозяева. Однако в первом периоде сумели отличиться и гости, причем дважды. Во второй двадцатиминутке «химики» сравняли. Но в заключительном отрезке хоккеисты из Гродно вырвали победу.

«Неман» обыграл «Химика» на их поле в национальном хоккейном чемпионате-1

«Металлург» и «Могилев» устроили настоящею голевую перестрелку. 24 сентября болельщиков ожидает насыщенный игровой день. В экстралиге запланировано три встречи, также минское «Динамо» сыграет в КХЛ.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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