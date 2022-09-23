«Будем ставить на уверенность в себе». Обновлённый состав волейбольного клуба «Строитель» выступит на Суперкубке

Новости Беларуси. Серебряный призер чемпионата страны волейбольный клуб «Строитель» в новый сезон 2022-2023 шагнул с обновленным на три четверти составом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ряды минчан пополнили как представители белорусских клубов, так и российские игроки. Примечательно, что тренерский штаб поставил на молодежь и перспективы национальной команды. Ведь наша сборная состоит именно из лидеров отечественного чемпионата. Сейчас перед горожанами стоят несколько задач. Главная – это Суперкубок. В среду, 28 сентября, на паркете сойдутся лучшие из лучших. Чемпион страны солигорский «Шахтер» и обладатель Кубка Беларуси столичный «Строитель». Этим дружинам есть что делить.

Олег Миканович, главный тренер ВК «Строитель»: Мы ничем не можем удивить. Мы выходим и играем. Будем ставить на уверенность в себе. То есть поверят – выиграют. Причем очень довольные. Я надеюсь, что если вот эту уверенность обретут, то очень хорошо проявят себя. И, надеюсь, труда такого выиграть, обыграть эту команду нам не составит.

Михаил Федоров, блокирующий ВК «Строитель»:

Мы способны намного больше, чем думает общественность, на самом деле. И даже чем думаем сами мы. Один человек команду не переиграет. Если мы все соберемся и поверим в свои силы, то мы сможем хоть даже одну, две, три, четыре победы совершить.

В российском чемпионате «Строителю» необходимо занять в итоговом протоколе с 12 по 14 места. Но главное – научиться побеждать.