Впервые в истории. Победители Кубка Беларуси по мини-футболу получат призовые в криптовалюте

Новости Беларуси. Впервые в истории отечественного спорта победители Кубка Беларуси по мини-футболу получат призовые в криптовалюте. Об этом стало известно в Доме футбола, где 12 октября состоялась пресс-конференция, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал Кубка четырех спустя 14 лет возвращается в Минск. Решение установить призовой фонд для победителей Кубка страны в крипте приняла Белорусская ассоциация мини-футбола совместно с Парком высоких технологий. Но пока лишь на три года. Валюта имеет колоссальный рост. На сегодня победитель сможет выиграть более 10,5 тысячи белорусских рублей. Подать заявку на участие в турнире может любая команда из 14 человек. Требуется лишь опыт и взнос 300 белорусских рублей. Заявочная кампания пройдет до 29 октября, а 2 ноября состоится жеребьевка команд.

Иван Горовец, заместитель председателя Белорусской ассоциации мини-футбола:

Мини-футбол в нашей стране является одним из самых популярных видов спорта. Им активно занимаются на разных уровнях более 100 тысяч человек. Мужчины и женщины, юноши и девушки. Особенно популярным мини-футбол становится среди детей. Кубок Беларуси в целом и финал четырех в частности – это главное зимнее событие мини-футбола.

Александр Дульский, менеджер по мониторингу финансовых рынков BYNEX:

Я думаю, что накал и страсть в играх будут колоссальные и интерес общества к криптовалюте будет расти.