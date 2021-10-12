КХЛ. «Динамо-Минск» в домашнем матче обыграло «Куньлунь»

Домашняя серия началась игрой против «Куньлуня», который замыкает турнирную таблицу конференции «Восток», но в последней игре повергли московский ЦСКА. Однако со старта гости выразили претензии. Хозяева хоть и были в роли фаворитов и открыли счет, но легко им не было. На первый перерыв дружины уходили с минимальным перевесом – 2:1, причем гости забили на последней секунде. Во втором периоде забросили еще шесть шайб – 5:4, хет-трик сделал Стремвалль и «зубры» повели. В основное время победитель выявлен не был. Все решил овертайм.