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КХЛ. «Динамо-Минск» в домашнем матче обыграло «Куньлунь»

12 октября 2021 19:39
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Новости Беларуси. В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» почувствовало вкус к победам. Шесть викторий подряд добавили подопечным Крэйга Вудкрофта уверенности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

КХЛ. «Динамо-Минск» в домашнем матче обыграло «Куньлунь»-1

Домашняя серия началась игрой против «Куньлуня», который замыкает турнирную таблицу конференции «Восток», но в последней игре повергли московский ЦСКА. Однако со старта гости выразили претензии. Хозяева хоть и были в роли фаворитов и открыли счет, но легко им не было. На первый перерыв дружины уходили с минимальным перевесом – 2:1, причем гости забили на последней секунде. Во втором периоде забросили еще шесть шайб – 5:4, хет-трик сделал Стремвалль и «зубры» повели. В основное время победитель выявлен не был. Все решил овертайм.  

КХЛ. «Динамо-Минск» в домашнем матче обыграло «Куньлунь»-4

Результат матча – 6:5 в пользу «Динамо».  

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Мальте Стремвалль # Фотофакт

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