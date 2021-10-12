Белорус Егор Шарангович попал в окончательный состав «Нью-Джерси»

Перед началом регулярного сезона земляк провел два выставочных матча, в которых дважды поразил ворота соперников и заработал один ассист. Именно своей уверенной игрой он убедил всех, что ему место в основе «Дьяволов». Хоккеист будет выступать под привычным ему № 17. Первый матч в рамках НХЛ «Нью-Джерси» проведут против «Чикаго».