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Белорус Егор Шарангович попал в окончательный состав «Нью-Джерси»

12 октября 2021 12:05
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Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Егор Шарангович попал в окончательный ростер «Нью-Джерси Девилз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус Егор Шарангович попал в окончательный состав «Нью-Джерси»-1

Перед началом регулярного сезона земляк провел два выставочных матча, в которых дважды поразил ворота соперников и заработал один ассист. Именно своей уверенной игрой он убедил всех, что ему место в основе «Дьяволов». Хоккеист будет выступать под привычным ему № 17. Первый матч в рамках НХЛ «Нью-Джерси» проведут против «Чикаго».

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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