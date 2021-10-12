«Здесь важен системный подход». В Минске завершился второй день семинара «На пути к Олимпу»

Новости Беларуси. В век передовых технологий и инноваций спорт идет в ногу со временем, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для достижения прогресса в результатах нужны не только система и самоотдача, необходимо находить резервы организма, а так же углубляться в недры психологии. В Минске проходит традиционный научно-практический семинар «На пути к Олимпу». Это обучающий тренинг для коучей и спортсменов по плаванию.

В программе 12 октября обследование, тренировка в бассейне, подводная видеосъемка техники плавания и занятия в зале. Главное – сдача нормативов, в ходе которых оценивается морфофункциональный и психофизиологический статус спортсмена. С помощью таких тестов тренеры смогут увидеть широкий спектр функционала пловца, его скоростную реакцию, в данном случае, на стартовый свисток. Также было уделено внимание такой детали, как задержка дыхания. В целом изучались многогранность и возможности будущего чемпиона.

Тимофей Скороходов, исполнительный директор Белорусской федерации плавания:

Мы решили поменять базу, уже три года мы проводили семинар в Пинске, решили его переместить в Минск, чтобы несколько обновить, может быть, и в психологическом плане для спортсменов и для тренеров эту базу. В целом, обследования не отличаются. Они зачастую повторяют друг друга, но здесь важен системный подход.

Наталья Парамонова, заведующая отраслевой лаборатории спортивной биомеханики научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

Для разных видов спорта мы используем разное тестирование. Для пловцов конкретно оцениваются скорость реакции сенсомоторной, способность к управлению мышцами, то есть насколько спортсмен владеет своим телом, координация движения. А работоспособность – специальное тестирование – проводится на воде.