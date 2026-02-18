Впереди – международные старты! Юных чемпионов по биатлону готовят в Копыльской ДЮСШ

Упорный труд, дисциплина и спортивный азарт. Юных чемпионов по биатлону готовят в Копыльской детско-юношеской спортивной школе. Кузница кадров воспитала именитых белорусских спортсменов и сегодня по их стопам идут боле 90 юношей и девушек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас ребята готовятся республиканской детско-юношеской спартакиаде по биатлону, а впереди – международные старты. На тренировках побывала наш корреспондент Ольга Пасечник.

Этим юным биатлонистам не страшны ни холод, ни ветер. На тренировки воспитанники Копыльской детско-юношеской спортивной школы выходят в любую погоду. Кирилл Новик, воспитанник Копыльской детско-юношеской спортивной школы:

Мне в биатлоне все нравится. Первое, что это вид спорта не для каждого. Не каждый сможет им заниматься. А второе, мне нравится, что все вокруг хотят поддержать тебя.



Копыльский ландшафт позволяет спортсменам тренироваться еще более эффективно. Перепады высот достигают 50 метров. Поэтому ребята не боятся никаких трасс. Они с детства привыкают к крутым подъемам! Оттачивают свои навыки юные биатлонисты и в тире. Здесь созданы все условия: современное оборудование и удобные стрелковые позиции. За каждым движением спортсменов следят опытные наставники. В Копыльской детско-юношеской спортивной школе сегодня занимаются более 90 воспитанников. И у каждого из них своя история любви к биатлону.

Тренер Анатолий Сенюк более 40 лет работает в Копыле, и именно с его именем сегодня прежде всего ассоциируется местный биатлон. Под его руководством делали первые шаги в спорте многие известные биатлонисты. Среди них и Антон Смольский – серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. Сейчас тренер работает с новым поколением.