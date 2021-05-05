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Умудрились сотворить сенсацию. Кто стал финалистом Кубка Беларуси по футболу?

05 мая 2021 22:42
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Новости Беларуси. Определены финалисты футбольного Кубка Беларуси. 5 мая игралось два ответных полуфинала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Умудрились сотворить сенсацию. Кто стал финалистом Кубка Беларуси по футболу?-1

Первыми на поле вышли «Ислочь» и «Шахтер». Казалось бы, предугадать сильнейшего было несложно. На стороне «горняков» была победа дома и лидерство в чемпионате. В общем, все карты в руках. Но «Ислочь» умудрилась сотворить сенсацию. Вначале Дибанго дарит своему клубу надежду, а затем Юсов ее воплощает в реальность. «Волки» сильнее 2:0 и заслуженно, но неожиданно идут в финал.

Умудрились сотворить сенсацию. Кто стал финалистом Кубка Беларуси по футболу?-4

Во втором поединке одной второй силами мерились «Торпедо» и БАТЭ. Учитывая солидный задел после первого свидания, в камбэк жодинцев верилось с трудом. Результат игры – 1:1. Главный матч за трофей состоится 23 мая.

# Футбол Беларуси # Иван Дибанго # Дмитрий Юсов # Фотофакт

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