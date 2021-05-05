Умудрились сотворить сенсацию. Кто стал финалистом Кубка Беларуси по футболу?

Первыми на поле вышли «Ислочь» и «Шахтер». Казалось бы, предугадать сильнейшего было несложно. На стороне «горняков» была победа дома и лидерство в чемпионате. В общем, все карты в руках. Но «Ислочь» умудрилась сотворить сенсацию. Вначале Дибанго дарит своему клубу надежду, а затем Юсов ее воплощает в реальность. «Волки» сильнее 2:0 и заслуженно, но неожиданно идут в финал.