Воспитан бродячими артистами, разработал программу для космонавтов, преподаёт в 97: жизнь тренера Михаила Цейтина

Михаил Ильич Цейтин – легенда белорусского и советского спорта.
Его безграничная любовь к спорту, зародилась ещё в детстве и – что большая редкость – сохранилась на всю жизнь.
Михаил Ильич – человек активный и жизнерадостный.
Михаил Ильич Цейтин – легенда белорусского и советского спорта.
Его безграничная любовь к спорту, зародилась ещё в детстве и – что большая редкость – сохранилась на всю жизнь.
Михаил Ильич – человек активный и жизнерадостный.
А ведь ему уже 97 лет.
Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР, доцент кафедры гимнастики Белорусского государственного университета физической культуры:
У меня отец умер, когда мне было четыре годика. А детей было восемь. В Горках проезжала труппа бродячих артистов, они выступали. Мне было шесть лет, и это дело мне очень понравилось. На второй день я пошёл туда, на это место, где они выступали, и стал сам кувыркаться. Они заметили и забрали меня.
Стали меня воспитывать, репетировать.
Во время одного из выступлений маленький Миша получил серьезную травму позвоночника. Теперь вместо карьеры циркового артиста его ожидало возвращение домой и полгода восстановления в гипсе.
Михаил Цейтин:
Я на трапеции репетировал, а для того, чтобы платили больше – денег я не получал, домой отправлял, маме – я согласился без страховки. И сорвался с воздушной рамки в цирковой проход.
И повредил позвоночник.
Так закончилась цирковая карьера и началась спортивная.
Сейчас, с теплотой в голосе, Михаил Ильич вспоминает, кто помог почувствовать ему любовь к спорту.
Михаил Цейтин:
Я где-то в четвёртом классе был. У нас была завуч школы, и она же преподавала биологию – Вергусевич Марья Васильевна. Я запомнил её фамилию.
Война застала Михаила Ильича ещё студентом.
На фронте он был стрелком-радистом и начальником парашютно-десантной дивизии.
После войны жизнь началась заново.
Михаил Цейтин:
Это – Герман Титов. После того, как он слетал, у него было функциональное расстройство вестибулярного аппарата. И тогда меня пригласили, чтобы я разработал программу для космонавтов по укреплению вестибулярного аппарата, и я разработал её.
В свои 97 лет Михаил Ильич преподаёт в университете физкультуры и пока прощаться со спортом не собирается.
Михаил Цейтин:
На мой взгляд, преступно не работать мне.
У меня – громадный опыт, причём, успешный.
Много наработок есть своих, и я могу это передавать студентам. Зачем же мне бросать?
Прожить долгую жизнь мечтают многие.
А у Михаила Ильича Цейтина в 97 лет получается «на отлично» и сейчас.
Михаил Цейтин:
Это моё убеждение. Никаких исследований я не проводил, но чем выше уровень и активность мыслительной практики, тем дольше человек живёт.