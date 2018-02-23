Воспитан бродячими артистами, разработал программу для космонавтов, преподаёт в 97: жизнь тренера Михаила Цейтина

Михаил Ильич Цейтин – легенда белорусского и советского спорта.

Его безграничная любовь к спорту, зародилась ещё в детстве и – что большая редкость – сохранилась на всю жизнь. Михаил Ильич – человек активный и жизнерадостный.

А ведь ему уже 97 лет.



Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР, доцент кафедры гимнастики Белорусского государственного университета физической культуры:

У меня отец умер, когда мне было четыре годика. А детей было восемь. В Горках проезжала труппа бродячих артистов, они выступали. Мне было шесть лет, и это дело мне очень понравилось. На второй день я пошёл туда, на это место, где они выступали, и стал сам кувыркаться. Они заметили и забрали меня.

Стали меня воспитывать, репетировать.

Во время одного из выступлений маленький Миша получил серьезную травму позвоночника. Теперь вместо карьеры циркового артиста его ожидало возвращение домой и полгода восстановления в гипсе.

Михаил Цейтин:

Я на трапеции репетировал, а для того, чтобы платили больше – денег я не получал, домой отправлял, маме – я согласился без страховки. И сорвался с воздушной рамки в цирковой проход.

И повредил позвоночник.

Так закончилась цирковая карьера и началась спортивная.

Сейчас, с теплотой в голосе, Михаил Ильич вспоминает, кто помог почувствовать ему любовь к спорту.

Михаил Цейтин:

Я где-то в четвёртом классе был. У нас была завуч школы, и она же преподавала биологию – Вергусевич Марья Васильевна. Я запомнил её фамилию. Война застала Михаила Ильича ещё студентом.



На фронте он был стрелком-радистом и начальником парашютно-десантной дивизии.

После войны жизнь началась заново.

Михаил Цейтин:

Это – Герман Титов. После того, как он слетал, у него было функциональное расстройство вестибулярного аппарата. И тогда меня пригласили, чтобы я разработал программу для космонавтов по укреплению вестибулярного аппарата, и я разработал её.



В свои 97 лет Михаил Ильич преподаёт в университете физкультуры и пока прощаться со спортом не собирается.

Михаил Цейтин:

На мой взгляд, преступно не работать мне. У меня – громадный опыт, причём, успешный.

Много наработок есть своих, и я могу это передавать студентам. Зачем же мне бросать?