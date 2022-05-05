«Спорт не стоит на месте». Мастер-классы для белорусских тренеров по хоккею провели топовые специалисты

Новости Беларуси. В Минске начала работу вторая международная научно-практическая конференция по подготовке спортивного резерва в хоккее. В рамках уникального мероприятия своим опытом с нашими специалистами делятся тренеры и эксперты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открылось мероприятие выступлениями спикеров. Приглашенные гости в докладах уделяли внимание абсолютно разным вопросам, которые могут быть полезны при работе с молодежью. Например, психологическому аспекту подготовки спортивного резерва. Однако одной теорией не обошлись. Багаж знаний пополняли и на практике – в мастер-классах с топовыми специалистами.

Сергей Якимович, тренер по специальной физической подготовке ХК СКА (Россия):

Суть этого мастер-класса простая – обучить тренеров обучать базовым элементам хоккея. Самое главное, что они действительно хотели всю эту информацию впитать. Старались правильно делать, чтобы потом это все передавать своим ученикам, потому что это не такая простая задача. Атмосфера была шикарная. Я специально всегда прошу, чтобы было больше вопросов, чтобы было больше дискуссий, чтобы я больше смог дать той информации, которую они требуют.

Леонид Гришукевич, тренер по вратарям системы ХК «Сочи» (Россия):

Очень важно проводить такие мероприятия, потому что спорт не стоит на месте, каждый где-то работает в своих клубах, в своих сферах разной направленности спортивной жизнедеятельности. Это очень огромное пространство, с которым делятся, с тренерами, которые работают, преподают сейчас. И тренеры получают очень хорошие знания от хороших, квалифицированных специалистов.