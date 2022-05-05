Главный тренер сборной России по современному пятиборью: «Мы готовимся и надеемся, что ограничения будут сняты»

Более 100 сильнейших пятиборцев Беларуси и России собрались на Кубке Павла Леднева, который проходит в минском крытом манеже БГУФК, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 мая состоялись женские полуфиналы во всех четырех дисциплинах. Финалы намечены на 8 и 9 мая. «Пускай нас боятся». В Минске проходит международный турнир по пятиборью – комментарий Анастасии Прокопенко. Читать здесь.

Всего запланировано четыре турнира – два в Минске и два в Москве. По итогам этих соревновательных этапов пройдет финальный раунд. Отметим, современное пятиборье в последнее время активно видоизменяется. Международная федерация официально объявила, что после Олимпиады в Париже конный вид заменит полоса препятствий. Пока же конкур в пятиборье актуален. И даже здесь появляются некоторые любопытные нюансы. Например, теперь в этом виде, чтобы не потерять 10 баллов, обязательно после окончания программы поблагодарить своего четвероногого партнера специальным жестом. На турнире в Минске заявлены действующие чемпионы мира, Европы и призеры Олимпиад. Конкуренция серьезная, борьба ожидается нешуточная.

Андрей Макушин, главный тренер сборной России по современному пятиборью:

Этот формат выявит сильнейшего спортсмена, потому что к одному старту всегда подготовиться легко, а вот на протяжении сезона держать высокий уровень и форму и все время показывать – это не только физическая, но и психологическая нагрузка на любого спортсмена. Здесь явно победит самый сильный. До Олимпийских игр 2024 года в любом случае у нас остается конкур. И мы готовимся и надеемся, что ограничения будут сняты и белорусские и российские спортсмены будут принимать участие в Олимпийских играх 2024 года. Так что пока мы будем постепенно готовить молодежь.