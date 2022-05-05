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«Ощущения превосходные». Павел Денисов присоединился к сборной Беларуси по хоккею в Санкт-Петербурге

05 мая 2022 22:56
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Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге стартовал товарищеский турнир по хоккею, в котором также примет участие и сборная Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 мая в матче открытия сыграли молодежная и национальная команды России. Национальная сборная одержала победу над молодежкой со счетом 4:2.

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«Ощущения превосходные». Павел Денисов присоединился к сборной Беларуси по хоккею в Санкт-Петербурге-1

Тем временем наша сборная продолжает подготовку к стартовому матчу. К команде накануне присоединился защитник минского «Динамо» Павел Денисов. Он поделился своими впечатлениями от сбора и оценил качество игры своих партнеров по сборной в товарищеских играх против команды России, которые состоялись в Туле.

«Ощущения превосходные». Павел Денисов присоединился к сборной Беларуси по хоккею в Санкт-Петербурге-4

Павел Денисов, защитник хоккейной сборной Беларуси:
Ощущения превосходные, как всегда. Был же в этой команде уже, с этими ребятами. Очень интересно проходит сбор. Конечно, следил, это же сборная наша. Ребята, я считаю, выступили хорошо. Это все-таки первый матч на международной арене для многих. Я думаю, они хорошо себя показали.

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«Ощущения превосходные». Павел Денисов присоединился к сборной Беларуси по хоккею в Санкт-Петербурге-7

Первый матч на турнире дружина Крэйга Вудкрофта проведет 6 мая против национальной команды России. Начало поединка в 19:00.

# Хоккей # Павел Денисов # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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