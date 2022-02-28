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Вольная борьба. Ирина Курочкина завоевала бронзу международного турнира

28 февраля 2022 14:36
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Новости Беларуси. Белорусская спортсменка Ирина Курочкина успешно выступила на международном рейтинговом турнире по вольной борьбе, который проходит в Турции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Вольная борьба. Ирина Курочкина завоевала бронзу международного турнира-1

В весовой категории до 57 килограммов она завоевала бронзовую награду. В медальной схватке она одолела соперницу из Нигерии со счетом 8:3.  

# Борьба # Ирина Курочкина # Фотофакт

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