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Солигорский «Шахтёр» вышел в полуфинал плей-офф ЧБ по волейболу

28 февраля 2022 12:12
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Новости Беларуси. Сыгран последний матч в рамках регулярного этапа чемпионата Беларуси по волейболу. 27 февраля минский «Строитель» на своей площадке принимал лидера первенства – солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» вышел в полуфинал плей-офф ЧБ по волейболу-1

Встреча для хозяев прошла не лучшим образом. Соперник показывал отличную игру и в защите, и в нападении. Несмотря на все усилия столичных спортсменов, они не смогли ничего противопоставить оппонентам. Ближе всего к победе они были во втором сете, но и его взяли гости. Встреча закончилась со счетом 25:19, 33:31, 25:21 в пользу солигорских волейболистов, которые завершили регулярный этап чемпионата страны на первом месте и напрямую вышли в полуфинал плей-офф.

# Волейбол # Фотофакт

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