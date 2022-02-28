Солигорский «Шахтёр» вышел в полуфинал плей-офф ЧБ по волейболу

Встреча для хозяев прошла не лучшим образом. Соперник показывал отличную игру и в защите, и в нападении. Несмотря на все усилия столичных спортсменов, они не смогли ничего противопоставить оппонентам. Ближе всего к победе они были во втором сете, но и его взяли гости. Встреча закончилась со счетом 25:19, 33:31, 25:21 в пользу солигорских волейболистов, которые завершили регулярный этап чемпионата страны на первом месте и напрямую вышли в полуфинал плей-офф.