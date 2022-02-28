«Динамо-Молодечно» обыграло «Брест» за выход в плей-офф Экстралиги

Завершилась первая встреча в рамках плей-ин Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче за выход в плей-офф турнира молодечненское «Динамо» на своем льду скрестило клюшки с «Брестом».

Игра долгое время оставалась безголевой. Команды не могли реализовать свои моменты и открыть счет. Однако во втором тайме у молодечненских хоккеистов получилось поразить ворота соперника. Эта шайба так и осталась единственной в данной встрече. Как итог: победа «Динамо» со счетом 1:0. Следующая встреча команд состоится 1 марта в Бресте. А 28 февраля в борьбу за место в плей-офф вступят новополоцкий «Химик» и оршанский «Локомотив». Матч стартует в 19:00.