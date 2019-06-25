Волк и Колтунов: «Есть небольшая горечь от того, что не смогли занять более высокое место, но медаль есть медаль»

Юрий Волк, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:

Безусловно, для Европейских игр, для баскетбола белорусского это потрясающий результат. Есть небольшая горечь от того, что не смогли занять более высокое место, но медаль есть медаль. Это отлично.

Белорусские баскетболисты после финальных матчей: «Немножко обидно, что бронза, но всё с чего-то начинается»

Ярослав Писаренко:

Дмитрий, в четвертьфинале наша мужская сборная встречалась с командой Сербии. Там победа, возможно, сенсационная. Возможно, после этой победы как-то расслабились чуть-чуть ребята?