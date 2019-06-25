Волк и Колтунов: «Есть небольшая горечь от того, что не смогли занять более высокое место, но медаль есть медаль»

Новости Беларуси. В гостях студии «СТВ-Спорт» тренеры баскетбольных команд Дмитрий Колтунов Юрий Волк.
Новости Беларуси. В гостях студии «СТВ-Спорт» тренеры баскетбольных команд Дмитрий Колтунов Юрий Волк.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Здравствуйте. Бронза – это хороший результат?
Юрий Волк, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Безусловно, для Европейских игр, для баскетбола белорусского это потрясающий результат. Есть небольшая горечь от того, что не смогли занять более высокое место, но медаль есть медаль. Это отлично.
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Ярослав Писаренко:
Дмитрий, в четвертьфинале наша мужская сборная встречалась с командой Сербии. Там победа, возможно, сенсационная. Возможно, после этой победы как-то расслабились чуть-чуть ребята?
Дмитрий Колтунов, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Нет, расслабления не было. Возможно, где-то подустали физически. И в полуфинальной игре команда Латвии все-таки более опытная: больше турниров отыграла, выше по рейтингу. Где-то за счет опыта смогли одолеть нас в овертайме.
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