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Сегодня в семье Гончаровых очень удачный день. Рассказываем про белорусские медали 25 июня в прыжках на батуте

25 июня 2019 20:02
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Новости Беларуси. В эпицентре спортивной жизни и, конечно же, продолжаем говорить о Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На прямую связь со студией вышла корреспондент Екатерина Лихошапко. Она находится возле «Минск-Арены», где 25 июня прошли соревнования по прыжкам на батуте и акробатике.

Сегодня в семье Гончаровых очень удачный день. Рассказываем про белорусские медали 25 июня в прыжках на батуте-1

Екатерина Лихошапко, СТВ:
Мы второй день подряд дежурим на «Минск-Арене» и наблюдаем за очень красивым и зрелищным видом спорта – прыжками на батуте. 25 июня – очень удачный день для нашей команды. Сперва Анна Гончарова и Мария Махаринская в женских синхронных прыжках стали чемпионками Европейских игр. Девушки набрали максимальное количество баллов за все время их совместных выступлений. Результат не сенсационный: по ходу сезона девушки демонстрировали блестящие выступления – победа на минском этапе Кубка мира, серебро в Италии.

Сегодня в семье Гончаровых очень удачный день. Рассказываем про белорусские медали 25 июня в прыжках на батуте-4

Также стало известно, что наш олимпийский чемпион Владислав Гончаров разменял серебро в Баку на золото Европейских игр в Минске. Поэтому сегодня в семье Гончаровых очень счастливый, очень удачный день. Поздравляем их с этим замечательным событием!

Подробности в видеоматериале.

# Европейские игры # Екатерина Лихошапко # Анна Гончарова # Мария Махаринская # Владислав Гончаров # Фотофакт

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