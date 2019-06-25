Сегодня в семье Гончаровых очень удачный день. Рассказываем про белорусские медали 25 июня в прыжках на батуте

Новости Беларуси. В эпицентре спортивной жизни и, конечно же, продолжаем говорить о Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На прямую связь со студией вышла корреспондент Екатерина Лихошапко. Она находится возле «Минск-Арены», где 25 июня прошли соревнования по прыжкам на батуте и акробатике.