Сегодня в семье Гончаровых очень удачный день. Рассказываем про белорусские медали 25 июня в прыжках на батуте
Новости Беларуси. В эпицентре спортивной жизни и, конечно же, продолжаем говорить о Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На прямую связь со студией вышла корреспондент Екатерина Лихошапко. Она находится возле «Минск-Арены», где 25 июня прошли соревнования по прыжкам на батуте и акробатике.
Екатерина Лихошапко, СТВ:
Мы второй день подряд дежурим на «Минск-Арене» и наблюдаем за очень красивым и зрелищным видом спорта – прыжками на батуте. 25 июня – очень удачный день для нашей команды. Сперва Анна Гончарова и Мария Махаринская в женских синхронных прыжках стали чемпионками Европейских игр. Девушки набрали максимальное количество баллов за все время их совместных выступлений. Результат не сенсационный: по ходу сезона девушки демонстрировали блестящие выступления – победа на минском этапе Кубка мира, серебро в Италии.
Также стало известно, что наш олимпийский чемпион Владислав Гончаров разменял серебро в Баку на золото Европейских игр в Минске. Поэтому сегодня в семье Гончаровых очень счастливый, очень удачный день. Поздравляем их с этим замечательным событием!
Подробности в видеоматериале.