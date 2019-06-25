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II Европейские игры в Минске. По итогам 25 июня в копилке белорусов 41 медаль

25 июня 2019 20:14
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Новости Беларуси. Итак, к вечеру 25 июня в медальной копилке белорусской сборной на вторых Европейских играх 41 награда: 14 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Европейские игры в Минске. По итогам 25 июня в копилке белорусов 41 медаль-1

Наша страна прочно закрепилась на второй строчке общего рейтинга. Больше медалей лишь у России. В числе сильнейших также Грузия, Украина, Италия.

# Европейские игры # Фотофакт

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