Волейбольный клуб «Строитель» впервые в отечественной истории сумел пробиться в полуфинал европейского клубного турнира

Новости Беларуси. Триумф белорусского волейбола! Впервые в истории отечественный клуб сумел пробиться в полуфинал европейского клубного турнира. Речь про столичный «Строитель», которому на стадии одной четвёртой Кубка вызова противостоял турецкий «Милли Пьянго».

Увидев эти кадры, легко можно понять, что тут произошло что-то из ряда вон выходящее. Эмоции на «Чижовка-Арене» очень сложно передать и, наверное, невозможно подделать. Хотя начиналось все не так здорово. Первый сет «Строитель» уступил, а это означало, что шансов на ошибку у столичной команды больше не было: все следующие партии нужно было брать. Поразительно, но скверное начало эмоционально только подстегнуло хозяев: пошла подача, а противник стал чаще ошибаться при приеме.

И если второй сет «Строитель» выиграл, что называется, «на тоненького», то дальше проблемы у «Милли Пьянго» увеличивались в геометрической прогрессии: 4-ый сет команда из Анкары проиграла со счетом 25:16. При счете 3:1 в партиях зрителей ждал «золотой сет», который стал для подопечных Александра Сингаевского триумфальным: в нем со счетом 15:11 хозяева обыграли турецких волейболистов и сотворили историю. 4:1 — дальше идет «Строитель», сообщили в программе «СТВ-спорт».