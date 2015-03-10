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Белорусы завоевали две бронзовые медали на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия

10 марта 2015 10:09
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Новости Нидерландов. Две бронзовые награды завоевали белорусские стрелки на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия в голландском Арноме. Один из лидеров национальной сборной – Илья Чергейко – стал третьим в стрельбе из винтовки на 10 м.

Бронзовую медаль завоевала сборная Беларуси и в командном турнире. На третью ступень пьедестала поднялись Юрий Щербацевич, Виталий Бубнович и Илья Чергейко.

Опередили наших спортсменов сборная Италии и команда России, выигравшая чемпионат Европы. В общем медальном зачете сборная Беларуси с двумя бронзовыми наградами заняла 12 место. Первыми в общем зачете стали россияне, выиграв 8 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Стрельба

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