В рамках Всемирного дня тенниса Владимир Волчков провел мастер-класс в одной из школ Минска

Новости Беларуси. Ни для кого не секрет, что большой теннис – затратный вид спорта, не каждому по карману. Однако из числа детей, чьи родители могут осилить этот вид спорта, не все самородки. Вот и отправился капитан мужской сборной Беларуси Владимир Волчков в обычную школу, чтобы в рамках Всемирного дня тенниса отыскать новых Мирных, Федереров и Надалей, рассказали в программе СТВ-Спорт.

Бег с захлёстыванием голени – любимое упражнение каждого школьника, а есть ещё приставные шаги и попеременный шаг. Но мало кто знает, что все эти элементы являются первым этапом подготовки профессиональных теннисистов.

Владимир Волчков уверен: золотой запас белорусского тенниса сокрыт в обычных школах, именно поэтому, тренер отправился в среднюю школу №162, где когда-то сам начинал и учиться, и трудиться.

Татьяна Радько, первая учительница Владимира Волчкова:

Хорошенький, маленький, очень ответственный. Получит пятёрку – счастлив безумно! Получит четыре – слёзы градом.

Мастер класс от Владимира Волчкова получили ребята пятиклассники прямо на уроке физкультуры, а сам Волчков не только наслаждался процессом, но и искал самородков.

Владимир Волчков, капитан мужской сборной Беларуси по теннису:

Со временем вот такие акции в разных школах по всему городу. Я думаю, мы все-таки потихоньку начнем, точнее не потихоньку, а активно начнем привлекать в теннис. Потому что много для этого делается: строится много центров, сегодня есть возможность все-таки немножко уже давать детям играть.

Вот так отметили Всемирный день тенниса и ученики, и учителя минской школы, и звезда белорусского тенниса. Володя вспоминал свои первые шаги, а ребята делились впечатлениями от необычного урока.

Автограф от кумира – желанный подарок. Но самое главное, ребята смогли увидеть своего героя и познакомились с теннисом. Кто знает, быть может именно из этих несколько дюжин парней и девчонок выйдет ещё один Волчков, которым будет гордиться Владимир.