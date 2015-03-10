Новости Беларуси. Финал республиканских соревнований «Золотая шайба» в младшей группе стартовал 10 марта в Могилевской области. Спортивные состязания проходят в ледовом дворце Горок. Для ребят со всей страны «Золотая шайба» — не только увлекательные соревнования, но и реальный шанс заявить о себе. В первую очередь — попасть в специализированные школы по хоккею, чтобы начать профессиональную карьеру. К слову, в 2015 году формат ледовых баталий претерпел некоторые изменения.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

В этом году соревнования «Золотая шайба» проходят в двух дивизионах: дивизионе А и Б. В дивизионе А выступают команды, которые свои тренировки и матчи проводят на крытых площадках, то есть на крытых ледовых аренах, а в дивизионе Б принимают участие команды, которые свои тренировочные процессы и матчи проводили на открытой поверхности, то есть на хоккейных коробках.

Егор Крупский, игрок хоккейной команды «Принеманские ястребы» (Гродно):

У «Золотой шайбы» очень большое будущее. Хорошо, что наш президент поддерживает этот вид спорта.

Андрей Жигало, тренер хоккейной команды «Принеманские ястребы» (Гродно):

У детского хоккея есть будущее, будущее солидное. Благодаря президенту и политике нашей страны, строятся ледовые дворцы, площадки для развития хоккея. У детей больше возможностей появилось заниматься своим любимым видом спорта. Появляются тренеры хорошие.

В Беларуси турнир возродили по инициативе главы государства. И вот уже почти 20 лет он проводится на призы президента страны. А самый первый турнир «Золотой шайбы» состоялся ещё полвека назад. В играх турнира в свое время участвовали многие знаменитые хоккеисты — Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов и другие, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.