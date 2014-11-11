Волейбольный клуб «Строитель»: что происходит в раздевалке перед матчем и как на площадке работает главный тренер

Как театр начинается с вешалки, так подготовка к матчу начинается с раздевалки. За дверьми происходит не только традиционное переоблачение. Именно здесь разрабатывается тактика, план действий и противодействий. Здесь каждого игрока соперника буквально раскладывают по полочкам: куда он атакует, куда сбрасывает, чего не любит. В общем, собирается досье, которому может позавидовать ЦРУ.

Александр Сингевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Связка в четверке, связка в тройке, нет задней линии практически. С шестой то же самое.

Непонятные нам фразы игроки воспринимают легко. На то они и профессионалы. Кстати, здесь же оглашается стартовый состав.

Александр Сингевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Петров – в диагонали. Родион начинает, Миканович, Себастьян, потом Пранько и Морозов.

Дальше идет разбор конкретной тактики. Естественно, с просмотром видео моментов.

А затем каждому из своих игроков дается конкретное задание.

Александр Сингевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Дима, ты играешь на шестом метре. Ждем атаку от первого темпа. Если же пошла передача в четвертую зону, значит сразу же выдвигаешься вперед, ищешь мяч из-за блока, выходишь.

И только затем – на площадку. Это только кажется, что тренер просто маячит туда-сюда. Мыслительный процесс идет полным ходом. Сопоставляются расстановки, просчитываются комбинации, причем с обеих сторон.

Поводов для волнения подопечные Александру Сингаевскому почти не давали. Это вовсе не значит, что можно выключиться.

А вот во второй партии «Строитель» не выглядел безоговорочно лучше. И наставнику дважды пришлось брать тайм-аут.

Выдержав прессинг и собравшись (25:22), в последней партии «Строитель» буквально смял оппонента, одержав первую победу. За почти полтора часа, которые длился матч, Александр Сингаевский не проронил ни одного резкого словца, а лишь помогал, наставлял, подсказывал. Не зря ведь в волейбольных кругах он считается интеллигентом, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.