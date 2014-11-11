Дзюдоисты Дмитрий Шершень и Александр Стешенко – о мужской дружбе в спорте и своих мечтах

Для двух друзей этот сезон сложился по разному. Дмитрий Шершень регулярно пополнял медальную копилку: «бронза» чемпионата Европы, «золото» Кубка мира, «серебро» Гран-при и дважды – Континентального кубка. Александру Стешенко невезло.

Зато на последнем старте года (лицензионном турнире «Большого шлема» в Абу-Даби) друзья вместе праздновали успех. Дмитрий Шершень завоевал «золото», Алескандр Стешенко стал третьим. А помимо наград они пополнили свои лицензионные копилки внушительным колличеством баллов.

До Рио есть еще время. Главное не останавливаться и не сбавлять обороты. Наши герои то в тренажерке, то на татами, а если зал закрыт, то и на самбистском ковре. Был бы хвост, и его бы тщательно разминали.

Боевые искуства – это не спорт, а настоящая жизнь. Но кто сказал, что нельзя идти по жизни с юмором. Главное не переборщить.

Закадычные друзья всегда и во всем пытаются отобрать друг у друга пальму первенства.

Дмитрий очень скромный и застенчивый. Саша, напротив, душа-парень, добряк, сам позитив, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

На татами борцы виртуозны: за секунду могут сделать бросок. За рулем – предельная концентрация и ответственность, конечно, пока не припарковались.

Что может быть круче, чем отдых с лучшим другом в бильярдной за игрой в пул.

Александр Стешенко, бронзовый призер международного турнира серии «Большого шлема» по дзюдо:

Практически весь год преследовали меня неудачи на соревнованиях больших. Где-то останавливался в шаге от пьедестала, где-то на ранних стадиях выбывал. Но все-таки верил в себя, в свои возможности. В итоге все получилось.

Дмитрий Шершень, победитель международного турнира серии «Большого шлема» по дзюдо:

Если здесь совершишь ошибку, то ничего страшного. А в дзюдо, может быть, она будет роковой.

В Абу-Даби Дмитрий Шершень был признан лучшим борцом первого соревновательного дня.

Дмитрий Шершень, победитель международного турнира серии «Большого шлема» по дзюдо:

Нелегко было, тяжело. Я провел пять встреч, практически все полные. У меня сейчас самый оптимальный возраст, еще 2-3 года впереди, которые перед Олимпиадой. Я думаю, должен выстрелить.

Огромное желание одного и заветная мечта другого обязательно должны иметь результат.

Александр Стешенко, бронзовый призер международного турнира серии «Большого шлема» по дзюдо:

У меня, Дима, есть еще одна мечта: хорошо выступить на Олимпийских играх.

Дмитрий Шершень, победитель международного турнира серии «Большого шлема» по дзюдо:

У нас с тобой одна цель и задача.

Денис Кунцевич, тренер РЦОП по дзюдо:

Ребята, я скажу, для ваших целей и задач у вас все есть. Все в ваших руках.

Вот такие они разные. Но цель на двоих одна – дзюдо, борьба, победа, Рио. И уж там – пьедестал.