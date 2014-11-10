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И.о. главного тренера сборной Беларуси по футболу: В идеале хотелось бы больше атаковать, нагнетать, забивать

10 ноября 2014 18:15
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Новости Беларуси. После досрочной развязки в чемпионате Беларуси внимание отечественных поклонников игры № 1 плавно переключается на сборную. Национальную дружину ожидает своеобразный рестарт в евроотборе.

15 ноября главной команде страны предстоит гостевой поединок против действующих чемпионов континента испанцев. К этой встрече, а также спаррингу с мексиканцами (он состоится 18 ноября в Борисове) наши футболисты готовятся под руководством Андрея Зыгмантовича.

Исполняющий обязанности главкома специалист вызвал на сбор 23 игрока. Среди них снова нет Александра Глеба. Зато впервые призваны под знамена сборной Николай Сигневич, Максим Володько и Алексей Янушкевич.

В предстоящих матчах белорусы попытаются загладить вину перед болельщиками за провальный старт евроквалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Зыгмантович, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу:
Играет сборная команда Беларуси и здесь, в принципе, других вариантов, как показывать хорошую игру и добиваться результатов, быть не может. В идеале хотелось бы больше атаковать, нагнетать, забивать. Мне бы, наверное, тоже хотелось играть в такой футбол, как тренеру видеть такой футбол. Но, в принципе, наверное, надо все-таки исходить из реалий того, что мы имеем, с кем играем и так далее.

# Футбол # Андрей Зыгмантович

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