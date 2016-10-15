Волейбольный клуб «Минск» организовал соревновательный праздник, посвящённый своему 10-летию

Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Минск» организовал 15 октября в столице многочасовой соревновательный праздник, посвящённый собственному 10-летию.

На площадку столичного Дворца спорта вышли не только профессионалы представители «Строителя» и «Минчанки», но и любители. Они попытались доказать, что возраст, будь он юный или почтенный, не преграда для любителей волейбола.

Дмитрий Готовко, председатель ВК «Феникс», участник матча ветеранов волейбола:

Это философия, наверное, уже жизнь определённая, потому что работа, семья, есть определённые стрессы всегда. Волейбол снимает эти стрессы. Другой мир, в который погружаешься. Здоровый образ жизни, что может быть лучше.

Дуэли у волейбольной сетки организаторы дополнили конкурсами и программами для детей. Также в рамках марафона прошла благотворительная акция. Всё это — с одной целью: привлечь к волейболу как можно больше внимания.

Андрей Мишин, генеральный директор ВК «Минск»:

Из-за чего мы участвуем в еврокубках, мы могли бы не участвовать, как делают сейчас многие команды в нашей стране – имеют возможность, но не участвуют. Мы привозим сюда хорошие клубы, путь они нас пока бьют, но некоторых и мы уже бьём. Мы хотим, чтобы люди видели красивый качественный волейбол, ради чего всё это затевается.