Победа над «Гранитом» обеспечила БАТЭ 13-й титул чемпионов Беларуси

Новости Беларуси. 25 тур футбольной Высшей лиги официально утвердил то, о чём и так все знали уже давно. Борисовский БАТЭ стал недосягаем для конкурентов в турнирной таблице, оформив 11 подряд и 13 в истории титул чемпиона Беларуси.

Это случилось в тихом полесском городке Лунинец, где проводит домашние матчи микашевичский «Гранит». Победа жёлто-синих над аутсайдэром представлялась делом техники, но в реальности коллектив Валерия Бохно заставил борисовчан здорово понервничать.

В первом тайме «Гранит» провёл несколько неплохих атак, одна из которых увенчалась ударом в перекладину. А незадолго до перерыва зазвенел уже каркас хозяйских ворот — это Михаил Гордейчук не реализовал пенальти.

Во второй половине атакующие попытки гостей также долгое время были бесплодны, но на 87 минуте в гранитной обороне всё же образовалась дыра. Николай Сигневич воспользовался своим шансом и забил золотой для БАТЭ гол, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Риос, игрок ФК БАТЭ:

Мы ожидали, что «Гранит» постарается не допустить, чтобы мы стали чемпионами на их земле, ожидали будет упорная борьба. Поле очень плохого качества, поэтому пришлось терпеть и в конце воспользоваться своим моментом. Мы счастливы.

Виталий Родионов, игрок ФК БАТЭ:

Сейчас эти эмоции просто наложились на эмоции августовские, поэтому они немного, может быть, не те. Но ничего – жизнь продолжается.