Минское «Динамо» выиграло по буллитам у «Северстали»

Новости Беларуси. Хоккеисты Динамо после провальных визитов в Санкт-Петербург и Москву продолжили выездную серию в чемпионате КХЛ посещением Череповца. Менее часа назад парни Крэйга Вудкрофта завершили здесь дуэль с местной Северсталью.

Уже к девятой минуте российский клуб отправил в нашу рамку две безответные шайбы, но бело-синие пришли в себя после стартовой оплеухи и возобновили ничейный счёт. Это случилось благодаря голам Гавруса и Павловича, причём Александр отличился при игре в меньшинстве.

В дальнейшем Северсталь снова вышла вперёд, но и на этот раз динамовцы нашли чем ответить — третий минский гол оформил Кулаков. Развязка этого напряжённого противостояния наступила лишь в серии буллитов. К счастью, фортуна заняла сторону нашего клуба. Хозяева смазали все четыре броска, а у зубров после трёх промахов забил Матер Ухин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».