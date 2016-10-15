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Минское «Динамо» выиграло по буллитам у «Северстали»

15 октября 2016 20:03
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Новости Беларуси. Хоккеисты Динамо после провальных визитов в Санкт-Петербург и Москву продолжили выездную серию в чемпионате КХЛ посещением Череповца. Менее часа назад парни Крэйга Вудкрофта завершили здесь дуэль с местной Северсталью.

Уже к девятой минуте российский клуб отправил в нашу рамку две безответные шайбы, но бело-синие пришли в себя после стартовой оплеухи и возобновили ничейный счёт. Это случилось благодаря голам Гавруса и Павловича, причём Александр отличился при игре в меньшинстве.

В дальнейшем Северсталь снова вышла вперёд, но и на этот раз динамовцы нашли чем ответить — третий минский гол оформил Кулаков. Развязка этого напряжённого противостояния наступила лишь в серии буллитов. К счастью, фортуна заняла сторону нашего клуба. Хозяева смазали все четыре броска, а у зубров после трёх промахов забил Матер Ухин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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