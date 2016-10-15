«Шахтёр» не смог обыграть «Минск», а столичное «Динамо» отпраздновало победу над одноклубниками из Бреста

Новости Беларуси. Судьба золота в национальном чемпионате не первый раз решается задолго до последнего тура. А вот распределение серебряных и бронзовых наград обычно таит в себе куда больше интриги.

Вторую строчку традиционно оспаривают столичное «Динамо» и солигорский «Шахтёр». Горняки 15 октября принимали дома ФК «Минск», а их бело-голубые конкуренты — тёзок из «Динамо-Брест».

После того, как накануне разрешилась золотая интрига чемпионата Беларуси по футболу, 15 октября с новой силой разгорелась серебряная. «Шахтер» не сумел дома переиграть «Минск», а главный конкурент, столичное «Динамо» отпраздновал волевую викторию над одноклубниками из Бреста.

Дружеские переклички между фанатскими секторами минского и брестского «Динамо» создавали живую атмосферу на столичном стадионе «Трактор». А вот дружественные отношения между игроками двух клубов со стартовым свистком остались за пределами поля. В определенный момент показалось, что игра приобрела даже грубый характер.

В составе брестчан Фамейе, а у хозяев поля Быков покинули поле из-за травм еще до перерыва. Лидер брестских атак, кстати, к тому моменту уже успел отличиться голом. На 39 минуте Фамейе воспользовался ошибкой динамовского голкипера и вывел гостей вперед, немного нелогично, ведь явным игровым преимуществом в первом тайме владели минчане.

Но чтобы реализовать свой перевес в голы хозяевам в этот день не хватало Хващинского, нападающий появился на газоне лишь на 54 минуте, но в концовке матча с разрывом в 10 минут сумел оформить дубль и принести минскому Динамо победу 2:1

Владимир Хващинский, игрок ФК «Динамо» (Минск):

Для меня Брест, фанаты – город мой родной. С Брестом, хочу отметить для себя, всё время очень удачные игры выходят, почти всё время забиваю. Так что чувствую связь эту с Брестом.

Минское «Динамо» не проигрывает в чемпионате с середины августа, а вот Брест терпит второе кряду поражение.

Цифровая картина тура перед вами. «Шахтер» так и не смог пройти оборону Минска и подписал с горожанами безголевой мир. 16 октября игровой уикенд завершится двумя поединками. Слуцк примет «Витебск», а Городея —«Белшину», сообщили в программе «СТВ-Спорт».