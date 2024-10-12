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Генеральный секретарь НОК посетила штаб-квартиру МОК

12 октября 2024 18:19
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Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Ксения Санкович посетила штаб-квартиру международной организации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стороны обсуждали разные темы, в том числе вопросы участия наших атлетов в международных соревнованиях.

Генеральный секретарь НОК посетила штаб-квартиру МОК-1

В ходе двухдневного визита состоялись переговоры с главой ведомства Томасом Бахом и представителями отдела по связям с национальными комитетами. Также двукратная призерка главного старта четырехлетия по художественной гимнастике оставила подпись на почетной стене олимпийцев.

# Ксения Санкович # НОК Беларуси

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