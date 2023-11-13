Волейбольная «Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово» в Суперлиге России

Волейболистки «Минчанки» провели поединок российской Суперлиги против «Заречье-Одинцово» и праздновали волевую победу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гостьи уверенно стартовали, первую партию они записали в свой актив без особых затруднений – 25:18. Однако затем белоруски нашли в себе силы навязать борьбу. Второй сет они выиграли со счетом 25:23. В третьем коллектив Ольги Пальчевской вновь допустил осечку и уступил – 17:25. В четвертой партии минский коллектив в упорной борьбе одержал победу – 25:22. Встреча продолжилась на тай-брейке, где сильнее все же были наши спортсменки – 15:9. Победа «Минчанки» со счетом 3:2.

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:

Девчонки проявили характер, что до конца боролись и не опустили руки. Это очень важно было сегодня. С первой партии у нас качели начались, много своих ошибок допускали, потом где-то смогли выровняться, где-то усложнить прием сопернику. Тем самым нам было проще организовать блок защитными действиями. Пока есть многое, над чем надо работать. Но в целом я довольна, что команда сегодня проявила характер и показала хорошую игру.