«У олимпийских чемпионов можно выигрывать». Белорусские таэквондисты соревновались в открытом Кубке Беларуси

Новости Беларуси. На выходных столичная «Чижовка-Арена» стала эпицентром состязательной жизни для таэквондистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие белорусские атлеты определяли сильнейших в рамках открытого Кубка Беларуси. Про перспективы и задачи отечественных таэквондистов расскажет Артем Шукалович.

«Чижовка» на два дня превратилась в арену для мастеров боевых искусств. Лед сменился на татами, а вместо хоккеистов бороться за награды вышли таэквондисты. Мериться силами с белорусами приехали россияне. Всего за медали старта боролись порядка 200 атлетов, в том числе и лидеры – олимпийские чемпионы. Совместные с российскими спортсменами соревнования и сборы для нас не в новинку. И такая подготовка уже приносит пользу как национальной команде, так и молодежи.

Климентий Шрубов, тренер по таэквондо:

Есть ребята очень перспективные, в будущем высокого уровня спортсмены. Мы работаем над этим, для того чтобы у ребят глаза горели. В данный момент они конкурентны не только в России и ближних странах, но и на мировом уровне. В первый соревновательный день юные таэквондисты смогли посмотреть на выступления олимпийцев и призеров крупнейших мировых форумов.

Никита Белавый, участник соревнований:

Не каждый день к нам приезжают олимпийские чемпионы, интересно понаблюдать за ними.

Анатолий Лиходиевский, генеральный секретарь Белорусской федерации таэквондо:

Спорт такая штука: один олимпийский чемпион занял второе место. Но сам факт, что у олимпийских чемпионов тоже можно выигрывать, очень хороший пример для того, чтобы у них не было никаких авторитетов и они стремились сами становиться олимпийскими чемпионами. Таэквондо – один из видов спорта, в котором белорусов допускают к участию в чемпионатах мира и квалификации на Олимпиаду. Сейчас вся подготовка ведется именно к этим международным стартам. А главная цель – попасть на Игры в Париже.