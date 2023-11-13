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Футболистки женской сборной U17 сыграли вничью с командой Греции

13 ноября 2023 13:37
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Женская сборная Беларуси, составленная из исполнительниц до 17 лет, вырвала ничью в концовке матча против Греции в квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболистки женской сборной U17 сыграли вничью с командой Греции-1

Правда, изначально инициативой владели именно соперницы. Они вышли вперед на 27-й минуте, а затем преимущество удвоили. Казалось, поражения избежать не удастся. Однако два точных удара позволили сравнять счет. Как итог ничья – 2:2.

# Футбол # Фотофакт

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